Il Palermo torna in campo dopo una sosta particolarmente lunga con l’obiettivo di riprendere il cammino da dove lo aveva interrotto. Come sottolinea Giornale di Sicilia, la sfida di sabato contro l’Empoli sarà importante per capire se le tre settimane di pausa avranno lasciato intatto il rendimento della capolista. I rosanero, infatti, negli ultimi due anni hanno sempre ottenuto risultati positivi nelle gare successive alle soste, anche se mai prima d’ora avevano dovuto affrontare uno stop così lungo.

L’ultima sconfitta del Palermo dopo una pausa risale all’aprile 2024, quando arrivò il clamoroso 4-3 contro il Pisa, dopo il vantaggio iniziale di 2-0. Da allora è iniziata una striscia di dieci gare senza sconfitte dopo le soste, con cinque vittorie e altrettanti pareggi. Nel 2024-25, sotto la guida di Dionisi, i rosanero ottennero tre successi contro Juve Stabia, Modena e Salernitana, oltre ai pareggi con Modena e Sampdoria.

Anche nella stagione successiva, con Inzaghi in panchina, la tradizione è proseguita: due vittorie contro Südtirol e Avellino e tre pareggi per 1-1 contro Modena, Entella e Mantova. Una continuità che il Palermo vuole confermare anche al Castellani, dove si presenterà da capolista con l’obiettivo di mantenere o aumentare il margine sulle inseguitrici.

La sosta appena conclusa, inoltre, ha avuto un'importanza particolare sul piano fisico. Il Palermo aveva infatti vinto sei delle prime sette partite stagionali tra Serie B e Coppa Italia, ma aveva anche iniziato ad accusare qualche problema di condizione e diversi infortuni. Le tre settimane di pausa hanno quindi permesso alla squadra di recuperare energie e lavorare sui propri meccanismi.

Secondo Giornale di Sicilia, ripartire con un risultato positivo sarebbe il modo migliore per confermare la forza e le ambizioni della squadra. La sfida con l’Empoli servirà soprattutto a verificare se il lungo stop ha consentito ai rosanero di affinare ulteriormente il proprio gioco e presentarsi pronti al nuovo ciclo di impegni del campionato cadetto.

Fonte: Giornale di Sicilia