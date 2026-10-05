Il Palermo guarda alla trasferta di Empoli con l’obiettivo di recuperare due pedine importanti: Perin e Hernani. Come racconta Giornale di Sicilia, entrambi stanno sfruttando la sosta per completare il recupero dai rispettivi sovraccarichi muscolari e la società conta di poterli avere a disposizione al Castellani. Saranno però gli allenamenti dei prossimi giorni a stabilire se potranno rientrare in gruppo ed essere convocati.

Il primo verdetto arriverà proprio dal lavoro sul campo. Perin e Hernani, inseriti nel comunicato medico del 12 settembre insieme a Strefezza, stanno procedendo nel recupero con maggiore fiducia. L’obiettivo è aumentare gradualmente i carichi, evitando di correre rischi in vista della ripresa del campionato.

Il ritorno di Perin permetterebbe a Inzaghi di riavere il portiere individuato come titolare per la stagione. Prima dell’infortunio, l’ex Juventus aveva già mostrato sicurezza tra i pali. Fortin lo ha sostituito con affidabilità, ma il rientro di Perin garantirebbe al reparto ulteriore esperienza e personalità.

Ancora più ampie potrebbero essere le conseguenze del recupero di Hernani sulle scelte tattiche. Il brasiliano non rappresenterebbe soltanto un’alternativa in più a centrocampo, ma una pedina in grado di permettere a Inzaghi di modificare l’assetto della squadra. Il Palermo ha iniziato la stagione puntando soprattutto sul 4-2-3-1, ma il ritorno di Hernani potrebbe offrire al tecnico maggiore libertà per mantenere il sistema di partenza, cambiarlo a gara in corso o aumentare la qualità offensiva senza perdere equilibrio.

Come evidenzia Giornale di Sicilia, proprio la possibilità di avere maggiore elasticità tattica potrebbe diventare preziosa nel prosieguo della stagione. Inzaghi sta infatti valutando anche l’utilizzo di un centrocampo più folto in determinate situazioni, in base alle caratteristiche dell’avversario e all’andamento della partita. Per questo, la settimana che conduce alla sfida con l’Empoli sarà particolarmente importante per capire se Perin e Hernani potranno davvero tornare a disposizione.

Fonte: Giornale di Sicilia