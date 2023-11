Palermo, Gds: “Giostra a centrocampo per Corini. Ok Coulibaly col Brescia, Vasic…”

Giostra a centrocampo. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza minuziosamente le scelte di Corini in questa prima parte di campionato. Un Palermo che era partito a vele spiegate, mostrando compattezza, intensità, cinismo e determinazione utili a collezionare risultati e ribaltare anche situazioni di iniziale difficoltà sul terreno di gioco. Tratti caratterizzanti che si sono improvvisamente smarriti dopo l'ultima sosta del campionato cadetto per gli impegni delle Nazionali. Un punto in tre partite, due ko di fila contro Lecco e Sampdoria, passo del gambero in classifica dove la formazione di Corini è scivolata dal secondo al quinto posto in un'inezia. Se difesa ed attacco sono parsi i reparti più stabili e consolidati sul piano degli interpreti, salvo cause di forza maggiore, in zona nevralgica Corini non pare aver cristallizzato un assetto standard. Il noto quotidiano regionale sottolinea come il tecnico di Bagnolo Mella abbia utilizzato sette terzetti diversi e soltanto in due circostanze abbia confermato la composizione del reparto schierato nel match precedente. Henderson, Stulac e Segre sono scesi in campo nell'undici titolare contro Feralpisalò ed Ascoli in due gare in cui i rosanero hanno conquistato l'intera posta in palio. Vasic, Gomes e Coulibaly il terzetto scelto nelle due gare consecutive contro Cosenza e Venezia. Contro il Brescia, nel recupero in programma al Barbera mercoledì 8 novembre alle 18.30, tornerà a disposizione il più muscolare tra i centrocampisti a disposizione di Corini, Mamadou Coulibaly. Improbabile però che l'ex Salernitana possa essere impiegato da titolare dopo la sosta ai box per infortunio. Filtra moderato ottimismo anche per il recupero a breve scadenza di Vasic, il talento serbo ex Padova potrebbe tornare nella lista dei convocati nel match contro il Cittadella di domenica prossima.