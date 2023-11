Palermo, Gazzetta dello Sport: “Top Parma, Modena e Bari ok. Tilt Palermo, Corini…”

Il consueto editoriale sulle pagine nazionali de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto sul campionato di Serie B in corso di svolgimento. Focus sulla zona nobile della classifica, con la capolista Parma che pare ormai avere messo il turbo tracciando un solco con le dirette concorrenti per la promozione in Serie A. Dopo l'entusiasmante qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia ai danni del Lecce di D'Aversa, i ducali hanno archiviato al Tardini anche la pratica Sudtirol. Una marcia inarrestabile, fatta di prestazioni solide e di qualità che producono vittorie in serie. Cinque punti di vantaggio sul secondo posto e ben sette sul terzo costituiscono un margine meritato e molto significativo, anche se il percorso è ancora tortuoso e molto lungo come nella tradizione del torneo cadetto. La rosea esalta Fabio Pecchia, definito il miglior allenatore possibile al fine di forgiare ed esaltare i giovani talenti della compagine emiliana. Se il Parma pare avviato ad un assolo, le altre pretendenti al salto di categoria guardano intanto al secondo posto utile per la promozione diretta in Serie A. Oltre a Venezia e Catanzaro, ecco incalzare Modena, Bari e Como, mentre il Palermo sembra avere imboccato il tunnel della crisi con un solo punto racimolato in tre gare. La rosea sottolinea come dietro il Parma tenga botta il Venezia ma annaspino i rosanero di Corini che stanno smarrendo qualche certezza e rischiano di dover fronteggiare la pressione di una piazza che se vinci ti esalta ma se deludi si fa sentire. Situazione delicata per il tecnico di Bagnolo Mella, ma peggio di lui stanno certamente l'esonerato Lucarelli a Terni o Alvini e Gastaldello, rispettivamente in discussione a La Spezia e Brescia. Patron che appaiono più pazienti e riflessivi con i propri allenatori, forse consapevoli che le retrocesse della scorsa stagione erano quelle che avevano cambiato più volte guida tecnica.