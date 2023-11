Corriere dello Sport: “Poco Palermo. Pirlo si salva, Corini nei guai”

Al "Ferraris" la gara termina 1-0 grazie alla rete messa a segno da Fabio Borini nel primo tempo. Solo un punto in tre partite per Matteo Brunori e compagni, che nei prossimi sette giorni affronteranno in casa Brescia (mercoledì pomeriggio) e Cittadella (domenica) prima della sosta. "Non c'è più tempo da perdere altrimenti il treno per la A se ne va via. A Genova i siciliani alzano i giri solo nell’extra time c’è l’azione che non dimentichi: l’eroico Stankovic alza il muro su Mancuso. [...] La Samp si vede e si sente, il Palermo vorrebbe ma non può perché i blucerchiati vanno con la 5ª inserita, coprono bene gli spazi e tolgono i rifornimenti a Brunori. [...] Il Palermo rifletta a lungo, non può bastare solo l’orgoglio. La Samp rinasce, ora non si spenga l’interruttore", conclude il noto quotidiano.