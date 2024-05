Palermo, Corriere dello Sport: “Mignani inciampa al 93’. L’Ascoli vive con Caligara”

Il Palermo inciampa al 93' contro l'Ascoli, che vive con Caligara e blocca ancora Mignani. Nonostante i Gol di Brunori e Soleri, i rosanero non riescono a vincere da otto turni e subiscono due gol da conclusioni dalla distanza. Il Palermo si batte con ardore ma fatica nella ripresa contro un Ascoli determinato a raggiungere i playout. Nonostante i cambi forzati, i rosanero non riescono a difendersi e subiscono un eurogol di Caligara su corner. Il Palermo si qualifica per i play-off ma dovrà guadagnarsi il sesto posto vincendo contro Bolzano.