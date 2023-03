Palermo, Corini: “Ringraziamo il Girona, ospitalità top. Vi dico questo sul ritiro”

“Dobbiamo ringraziare il Girona, ci hanno ospitato in maniera splendida. Ci hanno sostenuto in questo piccolo ritiro, nel quale abbiamo fatto qualche allenamento negli stessi orari. Nonostante questo siamo riusciti a lavorare con ordine e qualità. Li ringraziamo per la bellissima ospitalità. Il ritiro non è solo utile per lavorare sui principi tattici, atletici ma anche per far sì che le relazioni tra i ragazzi siano costanti. Anche in un contesto che non è il solito. Il fatto che si trovino insieme per più tempo secondo me è molto importante e lo sarà per consolidare il nostro atteggiamento, per andare a lavorare al meglio questo finale di campionato.”