Palermo, Comune stanzia fondi straordinari per nuovi tornelli dello stadio “Barbera”

Il Comune di Palermo ha stanziato dei fondi straordinari al fine di rimodernare i tornelli dello stadio "Renzo Barbera" per rendere più agevole ed in totale sicurezza l'ingresso all'interno dell'impianto siciliano. I lavori, sostenuti da una spesa di 167.933 euro , consisteranno nella sostituzione di 23 tornelli che andranno a sostituire quelli installati nella stagione 2005/2006. A sostituzione dei modelli considerati obsoleti, i nuovi tornelli sposeranno maggiormente la tecnologia e saranno dotati di webcam con riconoscimento facciale. Di seguito la delibera approvata emanata il 27 ottobre:

“Per un necessario adeguamento del sistema dei controlli accessi, la Società ha rappresentato, con nota del 1 settembre 2023, “l’urgenza della sostituzione degli scanner per la lettura ai tornelli dei titoli di accesso considerato che quelli esistenti, in funzione dalla stagione 2005/2006, risultano ormai obsoleti tanto da avere difficoltà nella lettura dei tradizionali titoli di accesso (biglietto e/o abbonamento) oltre che non capaci di leggere quelli scaricabili su dispositivi mobili.