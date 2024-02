Palermo-Como: il “Renzo Barbera” trascina la Serie B al record di spettatori

Il "Renzo Barbera" ha trascinato la Serie B al record di spettatori. Sono 31.211 i tifosi rosanero che hanno assistito alla gara tra Palermo e Como, andata in scena sabato pomeriggio, presso l'impianto palermitano. Si tratta del nuovo record stagionale per il club di viale del Fante e dell’intero campionato cadetto in questo 2024; battuto anche il precedente record registrato in occasione di Palermo-Spezia (quando erano in 29.117).