Palermo, Ceccaroni: “Tifosi decisivi e primo gol in rosa. Ora il Modena, Serie A…”

Esperienza, leadership, versatilità e qualità di rendimento. Pietro Ceccaroni rappresenta una risorsa preziosa per il roster difensivo di Corini, uno di quei tasselli funzionali ad alzare l'asticella del reparto in termini di solidità, personalità e continuità di prestazioni. Centrale difensivo di ruolo, si è anche adattato con intelligenza tattica e buona disinvoltura da laterale basso di sinistra ad inizio stagione, quando le contingenze richiedevano una soluzione alternativa nel ruolo oggi di pertinenza degli specialisti della corsia Aurelio e Lund. L'ex Venezia è già un pilastro imprescindibile nello scacchiere di Corini, nel tuirno di campionato precedente ha anche messo a segno l'importantissimo gol del pari che ha poi gettato le basi per la vittoria in extremis del Palermo sul Sudtirol. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Ceccaroni nel corso di un'intervista ai cabali ufficiali del club di viale del Fante.

TIFOSI E PRIMO GOL ROSANERO - "Domenica l'apporto dei nostri tifosi è stato fondamentale, ci hanno spinto dall'inizio alla fine, anche dopo il gol subito, sono stati sempre vicini e pronti a supportarci, il loro calore è stato il fattore decisivo per la nostra rimonta. Giocare al Barbera di fronte a venticinquemila persone è fantastico, il nostro è un pubblico da Serie A. Personalmente non mi era mai capitato in carriera, è un'emozione unica, per tutti noi è una spinta motivazionale, una ragione in più per fare sempre il massimo. Il mio primo gol in maglia rosanero è stato veramente speciale, realizzarlo davanti ai miei genitori, era la prima volta che venivano al Barbera, è stato ancora più bello. Lo dedico a loro e soprattutto a mia moglie che è sempre presente, sono stato felice di aver fatto gol davanti alle persone più care. Dieci marcatori diversi in sette gare significa che tutta la squadra può dare una mano a fare gol, non solo gli attaccanti. Questo è sempre quello che ci chiede il mister durante la settimana, tutti i calciatori possono essere protagonisti, non solo in fase offensiva ama anche in quella difensiva. Ognuno di noi ha diversi compiti e tutti possiamo dare sempre una mano alla squadra".

MODENA E SERIE A -"Ora abbiamo un'altra partita molto importante a Modena, vogliamo chiudere bene questo ciclo di partite ravvicinate, per poi lavorare duramente durante la sosta e compattarci come abbiamo già fatto il mese precedente. Conosciamo molto bene il Modena, squadra molto forte che si è rinforzata quest'anno ed ha cambiato molto, compresa la guida tecnica. Giocano un calcio molto propositivo, dovremmo preparare molto bene il match, come abbiamo sempre fatto, lavorare duramente fino a sabato, ci faremo trovare pronti e daremo il massimo. Sappiamo bene che il nostro obiettivo è essere competitivi per la Serie A, faremo di tutto per restare costantemente nella parte alta della classifica, ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare molto duro ogni giorno per farlo, non possiamo riuscirci certo a parole, Sarà il campo a stabilire dove potremo arrivare."

ROSA DA BIG-CENTRO SPORTIVO-CITY GROUP - "Dopo il calciomercato estivo ed in nuovi arrivi di livello, sappiamo che in squadra c'è molta competizione, siamo ventidue titolar molto forti ed infatti il livello degli allenamenti è molto alto. Chiunque gioca, ha giocato e giocherà, ha dimostrato e dimostrerà di essere all'altezza. Tutti possono dare il loro contributo, o giocando dall'inizio o subentrando a gara in corso. In diverse occasioni abbiamo visto che entrando in dieci minuti i giocatori forti cambiano le partite: è successo a Mancuso ad Ascoli e ad Aurelio domenica scorsa, quindi si può essere decisivi anche in pochi minuti e dare un contributo importante alla squadra. Il nuovo centro sportivo di Torretta sicuramente è un'arma in più per tutti, quando si ha tutto a disposizione si lavora meglio, si riesce a stare più tempo insieme, facciamo colazione pranzo insieme, questo aiuta a creare un gruppo solido. Personalmente ritengo che sia un posto unico in Italia, poiché ti infonde serenità, ti fa stare molto bene e credo che quando i lavori saranno ultimati costituirà una risorsa preziosa per la società. Il City Football Group si è fatto sempre sentire molto presente e vicino alla squadra, fin dai primi giorni del ritiro. Un motivo di orgoglio per tutti noi calciatori e componenti dello staff, dobbiamo continuare a lavorare al meglio per rendere felici tutti. L'ambientamento a Palermo procede molto bene, sono qui con mia moglie Federica e ci stiamo trovando davvero alla grande. La gente è molto calorosa, è piacevole girare per la città. Amiamo molto Mondello ed il mare, per noi è un posto davvero magnifico".

