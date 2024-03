Palermo, CdS: “Lucioni leader per il rush finale”. E Corini prova il 3-4-2-1

L'esperto centrale con ogni probabilità tornerà a disposizione del tecnico rosanero per la gara contro il Pisa di lunedì 1 aprile.

Mediagol ⚽️ 22 marzo - 09:49

"Lucioni leader per il rush finale". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sul rush finale della regular season. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, i rosanero affronteranno le ultime otto partite di campionato, prima dell'inizio dei playoff, con un uomo in più: Fabio Lucioni. "Il semaforo è ancora rosso ma presto scatterà il verde. Il rientro del lungodegente Fabio Lucioni tra gli effettivi si avvicina. Il countdown è iniziato".

L'esperto centrale ex Frosinone, infatti, con ogni probabilità tornerà a disposizione del tecnico Eugenio Corini per la gara contro il Pisa di lunedì 1 aprile. La sua presenza in occasione dell'amichevole contro il Lommel, invece, resta in forte dubbio. Nella giornata di ieri, il difensore - che dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana - ha proseguito a Torretta il programma di lavoro individuale. "Per Corini sarà una boccata di ossigeno. L’assenza di Lucioni [...] si è fatta sentire. Al Palermo è mancato un punto di riferimento", si legge.

Fermo ai box per una lesione al polpaccio destro, il classe 1987 - out dallo scorso dicembre - non è "solo un difensore forte, che sa 'farsi sentire' grazie alla sua solidità e un ottimo senso della posizione, ma anche un leader. [...] Un giocatore in possesso di un bagaglio pieno di contenuti funzionali alle esigenze del collettivo: esperienza, capacità di reggere le pressioni e quell’equilibrio necessario nei momenti di difficoltà. E’ il mix di cui ha bisogno il Palermo". Tuttavia, "difficilmente potrà essere la panacea di tutti i mali, anche perché la squadra ha sofferto in fase difensiva anche con il nº 5 in campo, ma il suo recupero è un fattore indispensabile in vista dell’ultimo tratti di campionato. L’ex Lecce e Frosinone sa toccare le corde giuste e ha gli strumenti, tecnici ma soprattutto psicologici, per aiutare il gruppo a rialzarsi", prosegue il noto quotidiano.

Intanto, nel corso dell'ultima seduta di allenamento, i rosanero hanno effettuato delle esercitazioni nell’ambito delle quali Corini ha provato anche il 3-4-2-1.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.