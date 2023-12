Palermo-Catanzaro, Gazzetta: “Benvenuti al sud. Primo incrocio della volata d’inverno”

"Benvenuti al sud. Palermo-Catanzaro illumina la notte . E' il primo incrocio della volata d'inverno". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sulla sfida in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". "Dicembre apre ufficialmente la volata d’inverno. Mancano cinque giornate al giro di boa e Parma e Venezia hanno piazzato le loro bandierine sulla vetta. Il vantaggio è di 5 punti, gli inseguitori rispondono come un telefonino quando c’è poco campo: a scatti. Qualcuno riuscirà ad andare a prenderli? Tra i candidati, i due avversari di stasera. Palermo e Catanzaro aprono la giornata in un anticipo che riporta i riflettori al Sud, perché in zona playoff stanno dominando le squadre del Nord", si legge.

Molti gli scontri diretti in questi 450'. Se il Venezia, almeno sulla carta, ha un cammino meno complicato rispetto al Parma, il Palermo"ha il cammino più complicato di tutti", mentre il Catanzaro e Cittadella hanno quello meno difficile, considerato che l’unico scontro diretto dei calabresi è proprio quello in programma al "Barbera". Intanto, per entrambe le squadre non è stato un novembre particolarmente brillante, soprattutto per il Palermo. Tra le squadre nella parte sinistra della classifica, infatti, sono le sole ad aver perso tre volte nelle ultime cinque partite. Dopo la sosta, il pareggio dei rosanero sul campo della Ternana e la vittoria del Catanzaro in occasione del derby con il Cosenza. "Si può dunque serenamente dire che stasera il vento in poppa l’ha ritrovato la squadra di Vincenzo Vivarini, pronta a presentarsi senza timidezza in un altro stadio prestigioso. Un Barbera che, al contrario, non sembra più disposto a concedere ancora tanto credito agli uomini di Eugenio Corini", conclude la Rosea.