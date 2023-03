Palermo, da Girona è tutto: esperienza top e quella bandiera “Andiamoci”…

La vittoria contro il Modena fa da spartiacque al percorso della squadra di Corini . C'è un prima e ci sarà un dopo rispetto alla manita che ha dato prova della forza caratteriale dei rosanero, in grado di recuperare due volte gli avversari da situazione di svantaggio. Una sola sconfitta contro il Genoa nelle ultime sedici giornate di campionato, qualche pareggio di troppo e quel treno playoff mai perso di vista. Le ultime otto partite decreteranno il piazzamento finale in classifica del Palermo che in corso d'opera ha, inequivocabilmente, cambiato obiettivo. L'iniziale consolidamento della categoria ha cambiato forma, tramutandosi in una meta che lega ambizione, sogno e realtà.

L'impresa compiuta negli scorsi playoff di Serie C dai ragazzi di Silvio Baldini ha dato prova di quanto il "Renzo Barbera" possa essere un fattore chiave nei momenti decisivi di un'intera annata. Otto partite separano il Palermo di Corini dal mini-torneo che decreterà la terza squadra che il prossimo anno sarà protagonista in Serie A. Otto sfide in cui conquistare un pass per disputare i playoff in cui magia dell'impianto di viale del Fante e blasone della piazza siciliana potranno costituire un plus significativo per il Palermo targato City Football Group. La strada che porta alla realizzazione di un sogno è piena di buche e per arrivare a destinazione si può esser costretti a cambiare sentiero. Amare il percorso, godere fino in fondo di ogni sfaccettatura che può presentarsi tra te e l'obiettivo finale. Sogna in grande il Palermo, non può far altro, spinto dalla passione di un'intera città e da un allenatore che conosce bene il peso specifico della casacca rosa e nera cucita sul petto.