Palermo, buon compleanno Marconi! Il difensore rosanero compie oggi 34 anni

Festa di compleanno in casa Palermo: Ivan Marconi spegne 34 candeline. Tre gol l'anno scorso in Serie B, leader dello spogliatoio rosanero.

Tra i protagonisti della promozione dalla Serie C alla B, con un memorabile salvataggio sulla linea in acrobazia nella finale playoff contro il Padova, Marconi è stato un punto fermo per la prima annata in cadetteria del club rosanero targato Dario Mirri. Tre le reti messe a segno dall'ex Monza, decisive per le vittorie contro Parma e Bari, oltre ad un gol messo a segno a Perugia.