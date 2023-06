Palermo, Brunori punto fermo del City Group: l’assalto alla Serie A parte da lui

Se ad inizio stagione si erano sollevati dubbi sull'efficacia realizzativa di Matteo Brunori anche Serie B, l'italo-brasiliano ha risposto in maniera eccellente. Venti gol in campionato per il capitano del Palermo, nella stagione che lo ha definitivamente consacrato dopo la grande annata precedente in Serie C, in cui ne segnò 29 tra regular season e playoff. "49 in totale in maglia rosanero, cifra che lo porta al 5° posto della classifica all time dei realizzatori del Palermo, a due passi da un totem come Luca Toni." Sottolinea il "Corriere dello Sport" nella sua disamina a proposito bomber ex Juventus.