Palermo, Brunori: “Obiettivo cambiato, Corini è stato chiaro. Non saremo comparsa”

Al via il terzo giorno di ritiro in terra spagnola per il Palermo FC targato City Football Group . La squadra rosanero guidata da Eugenio Corini prosegue la preparazione presso il centro sportivo "La Vinya" di Girona , in vista della sfida contro il Parma in programma l'1 aprile al "Tardini" alle ore 14:00. Ai microfoni del club di viale del Fante, il capitano e bomber del Palermo , Matteo Brunori , si sofferma sull'attualità in casa rosanero, in vista del rush finale della regular season di Serie B .

"Questa è certamente una squadra formata e costruita per essere tutti allo stesso livello. Abbiamo giocatori che non si sono mai arresi e non si arrenderanno mai. E' la forza di questo gruppo e l'abbiamo sempre di mostrato in questo anno ed anche nella stagione precedente, quindi deve essere un motto e lo sarà per sempre. Tifosi? Il nostro pensiero verso i nostri sostenitori sembra ormai scontato. Per noi sono una normalità che non deve essere, perché vedere il "Renzo Barbera" sempre più pieno è un'emozione indescrivibile che a noi infonde forza e coraggio. Il mister ha detto chiaramente che il nostro obiettivo è cambiato, siamo tutti consapevoli ed abbiamo pienamente le carte in regola affinché questo possa accadere. Ce la metteremo tutta per centrare questo obiettivo, ma non vogliamo entrare da comparse, vogliamo farlo nel miglior modo possibile".