Palermo, Brunori mette in fila i bomber da A: Matteo segna più di Coda, Lapadula e…

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sulla centralità di Matteo Brunori nel progetto tecnico del Palermo di Corini. Trascinante, decisivo e tracimante nella scorsa stagione che segnato il ritorno in Serie B della squadra allora guidata da Silvio Baldini, il bomber italobrasiliano si sta confermando performante e decisivo con la maglia rosanero anche in categoria superiore. Oltre alla capacità realizzativa ed alle indubbie doti tecniche, l'aspetto che maggiormente colpisce nel bagaglio professionale di Brunori è la forza mentale. Perfettamente consapevole dei propri mezzi, l'attaccante non si smonta al cospetto di errori e fisiologiche difficoltà, ma riesce a commutare ben presto delusione ed amarezza in voglia di riscatto e forza di reazione. I due rigori falliti, step dirimenti in negativo delle sconfitte patite consecutivamente contro Cosenza e Venezia, hanno certamente costituito un fardello psicologico non semplice da gestire per il numero nove di Corini. A Benevento, tuttavia, in una gara spartiacque, è arrivata la risposta immediata sul campo. Un gol di prepotenza per scacciare le nubi di una nuova crisi, un lob spettacolare da cinquanta metri che ha timbrato il palo, a conferma delle notevoli doti tecniche e balistiche del classe 1994. Rete da tre punti e prestazione da leader, per un attaccante che è secondo nella classifica dei marcatori con i suoi sette centri, alle spalle di Cheddira attualmente impegnato nei Mondiali in Qatar con il Marocco. Brunori ha segnato finora più di bomber con un passato significativo in Serie A e mediaticamente anche più celebrati: da Coda del Genoa a Lapadula del Cagliari, passando per Inglese del Parma e Antenucci del Bari, fino a Luca Moro del Frosinone. Dato eloquente ed incontrovertibile, che certifica l'ottimo avvio di stagione del terminale offensivo del Palermo.