Palermo, Brunori: “Io capitano? Un orgoglio. Dobbiamo ricambiare fiducia dei tifosi”

Al via il terzo giorno di ritiro in terra spagnola per il Palermo FC targato City Football Group. La squadra rosanero guidata da Eugenio Corini prosegue la preparazione presso il centro sportivo "La Vinya" di Girona, in vista della sfida contro il Parma in programma l'1 aprile al "Tardini" alle ore 14:00. Ai microfoni del club di viale del Fante, il capitano e bomber del Palermo, Matteo Brunori, si sofferma sull'attualità in casa rosanero, in vista del rush finale della regular season di Serie B.