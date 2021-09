Palermo, ‘Barbera’ da record: tra Serie B e C solo il Lecce con più spettatori

Soltanto la compagine salentina ha avuto, considerando l'affluenza totale dei tifosi, più spettatori presenti sulle tribune rispetto al Palermo

I 6.091 spettatori di Palermo-Latina sono già un numero record per la Serie B e la Serie C.

"Il 'Barbera' è stato lo stadio col maggior numero di spettatori di tutta la Serie C, il secondo tra Serie B e Serie C e il quindicesimo d’Italia per tutti i campionati professionistici, considerando le prime due giornate di Serie A e i due turni del campionato cadetto". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che sottolinea in maniera marcata la cospicua affluenza dei tifosi rosanero in occasione della prima apparizione casalinga nel campionato di Serie C. Numeri importanti, specialmente considerata la situazione legata al Covid 19 e, soprattutto, all'attuale categoria di pertinenza dei rosanero.

6.091 tifosi presenti in occasione dell'esordio in campionato della formazione di Giacomo Filippi hanno garantito al Palermo, non solo il primato in Serie C e il secondo posto tra C e B per numero di tifosi presenti allo stadio, ma anche e soprattutto il quindicesimo posto considerando anche la Serie A. Riguardo quest'ultimo aspetto, è tangibile come il numero di spettatori presenti in occasione di Palermo-Latina sia anche superiore a ben cinque gare dell'ultima giornata del massimo campionato italiano. "Torino -Atalanta (3.475 spettatori), Empoli-Lazio (3.655 spettatori), Sampdoria-Milan (4.966 spettatori), Cagliari-Spezia (5.387 spettatori) e Vero- na-Sassuolo (5.448 spettatori)".

Numeri da massima serie, come ricordato anche dal quotidiano, ma che verranno presto abbattuti dalla zona gialla che, in Sicilia, è entrata in vigore da oggi (1 settembre) e che risparmierà al 'Renzo Barbera' solo i 2500 tifosi abbonatisi durante la campagna delle tessere della scorsa settimana.