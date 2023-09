Palermo, avvio da record per Brunori&Co: mai fatti tredici punti in sei partite

"Un inizio così non si era mai visto. Che il Palermo avesse iniziato il campionato 2023/24 in maniera esaltante lo si sarebbe capito solamente dando uno sguardo ai risultati e alla classifica. Ma che questo fosse l’inizio migliore della società rosanero da quando è stata introdotta la regola dei 3 punti per ogni vittoria, non se lo aspettava probabilmente nessuno". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini.