Palermo, Aurelio ormai irrinunciabile. Corini trova il titolare sulla fascia sinistra

Il tecnico Eugenio Corini , visto l'infortunio di Marco Sala risalente alla trasferta del "Druso" contro il SudTirol aveva deciso di affidare il posto sulla corsia di sinistra a Giuseppe Aurelio nel turno successivo di Serie B a partire dal secondo tempo contro la Ternana , viste anche le condizioni non ottimali di Edoardo Masciangelo , con questi ultimi arrivati ad aggregarsi al gruppo rosanero tramite la scorsa finestra di calciomercato. E' bastato dunque davvero poco per scalare le gerarchie all'ex Pontedera, che nella prima parte di stagione in Serie C aveva messo a segno quattro reti e collezionato sette assist, numeri non di poco conto.

Una splendida propensione ad attaccare in profondità dalla fascia, non disdegnando l'inserimento in area per creare superiorità numerica e mettere in difficoltà la retroguardia avversaria, caratteristiche che nella prima parte di campionato erano mancate al tecnico Eugenio Corini, viste le qualità tecniche diverse di Sala, più indirizzato nel cross verso l'area di rigore e con un buon ripiegamento per la fase difensiva, punto in cui invece può ancora puntare a migliorare lo stesso Aurelio. "Il club rosanero a gennaio cercava un esterno con queste caratteristiche: la trattativa per Azzi, che poi ha preferito accasarsi al Cagliari, ne è la riprova perché il brasiliano ex Modena era stato individuato proprio per queste peculiarità. Ma in viale del Fante non si sono fatti trovare impreparati avendo già pronte le alternative", sottolinea il quotidiano.