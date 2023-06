Palermo “all’attacco”: non solo Roberto Insigne, occhi su La Gumina e Torregrossa

Ma non solo; sul taccuino del direttore sportivo Leandro Rinaudo c'è anche il nome di Nino La Gumina. La scorsa settimana, il Palermo avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante palermitano di proprietà della Sampdoria. "A spingere per un ritorno a casa sarebbe proprio il 'picciotto', ma intanto bisogna capire cosa succede in casa Samp", prosegue il noto quotidiano. Infine, nel radar dei rosanero anche Ernesto Torregrossa, attualmente in forza al Pisa. Il classe 1992, originario di Caltanissetta naturalizzato venezuelano, è già stato allenato da Eugenio Corini in quel di Brescia, con i due che hanno centrato insieme la promozione in massima serie. Seguiranno aggiornamenti...