Palermo-Acr Messina: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

E' già tempo di tornare in campo. Alle ore 18:00, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo affronterà l'Acr Messina di mister Ezio Raciti. La gara valevole per il recupero della seconda giornata di ritorno del Girone C di Serie C 2021-2022 sarà aperta al pubblico. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 17:30 di oggi o comunque fino a esaurimento disponibilità.

I tifosi potranno seguire la partita anche su Eleven Sports. Pertanto, il match sarà visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli utenti all’estero la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports". Palermo-Acr Messina non sarà trasmessa, invece, su Sky Sport.

Inoltre, la gara - che rientra nell'iniziativa promossa in collaborazione tra Lega Pro e la piattaforma streaming Eleven Sports - è stata selezionata come "Match of the Week". Un progetto che offrirà massima visibilità con ampio pre-partita, collegamenti da bordocampo all’intervallo ed approfondimenti nel post-gara, arricchiti da contenuti esclusivi e le voci a caldo dei protagonisti del match.