Oxford-Palermo, le formazioni ufficiali: ci sono Henry e Nedelcearu, out Lucioni

Ecco le scelte dei due allenatori per l’amichevole in programma alle ore 16:00: Brunori parte dalla panchina.

Queste le formazioni ufficiali della gara amichevole Oxford United-Palermo in programma alle 15.00 (ora locale) al Kassam Stadium. Fabio Lucioni non sarà disponibile per il match di oggi a causa di un trauma contusivo al bacino.