Monopoli, morale alle stelle verso Palermo: muro Bizzotto e il derby di Loria

La sfida tra Palermo e Monopoli è in programma domenica 5 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera": un vero e proprio scontro diretto

"Il muro Monopoli con super Bizzotto". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Alberto Colombo, prossimi avversari in campionato del Palermo. "Il Monopoli viaggerà in Sicilia a braccetto con la storia", si legge. Per la prima volta, infatti, i biancoverdi sfideranno la squadra di Giacomo Filippi in un vero e proprio scontro diretto che mette in palio il secondo posto della classifica del Girone C, occupato attualmente proprio dal Monopoli, a +1 dai rosanero. Un vantaggio "che si traduce in un valore enorme in termini di crescita di autostima", scrive la Rosea.