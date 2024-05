Mignani: “Potevamo fare meglio, sofferto la loro fisicità. Futuro? Rispondo così”

“I ragazzi fino alla fine hanno combattuto e lottato per provare a riprendere la partita”. Così Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Venezia, andata in scena questa sera allo Stadio "Penzo". "Sicuramente nella prima parte del primo tempo abbiamo sofferto; la fisicità del Venezia e l’aver preso gol dopo i primi minuti sul primo tiro in porta sicuramente non hanno aiutato. Non è una giustificazione perché la partita era appena cominciata. Abbiamo sofferto la loro fisicità. Poi i ragazzi si sono ripresi, nel secondo tempo abbiamo provato a riprendere la partita", ha proseguito il tecnico del Palermo.