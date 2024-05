Mignani: “Ho ereditato una squadra non mia. Contestazione e scelta su Desplanches…”

"Desplanches? Come scelgo di far giocare un centrocampista, un difensore o un attaccante rispetto ad un altro, e ho fatto diverse formazioni diverse in queste settimana, ho scelto di far giocare lui. Aveva testa e condizione migliore per andare in campo. Non c’è un problema fisico, la squadra arriva bene in fondo alla partita, anche con la Samp dove non c’era una preparazione mia. Ho ereditato una squadra non mia, ma non voglio scaricare responsabilità. relativamente alla preparazione. I problemi muscolari non sono gravi, solo affaticamento ma ci può stare dopo tre partite in una settimana. La contestazione? Quando parlo di testa libera non faccio riferimento al rapporto con la tifoseria, ma se non vinci per più partite viene meno anche la spensieratezza. Ognuno la vive a modo suo, siamo tutti persone e abbiamo una sensibilità, un cuore. Come arriviamo ai playoff? La convinzione ci deve essere, nessuno va a giocare una partita pensando di non vincere. Poi i risultati rafforzano la condizione. Ci arriveremo con la massima convinzione possibile, anche se questo non garantisce nulla. Ma bisogna arrivarci così. Henderson e non Stulac al posto di Gomes? Ho scelto Henderson per il tipo di partita che era, poi ho fatto entrare anche a Leo, ho massima fiducia. Henderson è stato molto aggressivo davanti, Leo più ragionato. Avevo bisogno di quelle caratteristiche. Ritiro? Nessuno ti dice se fa bene o male, ma la squadra non ha problemi. Sono lavoratori, professionisti che stanno bene insieme: se c’è bisogno di rifarlo lo rifaremo. Stacchiamo la spina stasera poi con la società decideremo domani".