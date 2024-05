Mignani: “Abbiamo la possibilità di giocarci la Serie A! Ranocchia merita la lode”

Il Palermo vince in casa del SudTirol e si assicura il sesto posto. Questo il pensiero in sala stampa di mister Michele Mignani.

SudTirol zero, Palermo uno, si conclude così la regular season dei siciliani. La prima vittoria della gestione Michele Mignani arriva proprio in zona Cesarini di questa regular season. I rosanero tornano a vincere dopo esattamente due mesi dall'ultima volta in quel di Lecco. Sesto posto assicurato per i siciliani che affronteranno dunque la Sampdoria al "Barbera". Questo il pensiero in sala stampa del tecnico rosa: