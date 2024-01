Mancuso, il bilancio: “Alti e bassi, ma finale in crescendo. Tifosi fondamentali”

"Nel girone d'andata ci sono stati alti e bassi, però nel complesso credo che la squadra sia migliorata, lo dimostrano le ultime partite: abbiamo fatto ottime prestazioni, portando a casa punti importanti. Il finale in crescendo è la cosa più importante, stiamo lavorando per fare al meglio il girone di ritorno". Lo ha detto Leonardo Mancuso , intervistato ai microfoni di "Radio Time". Diversi i temi trattati dall'attaccante del Palermo , autore fin qui di tre gol e due assist: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini , che occupa al momento il sesto posto, ai prossimi impegni ufficiali.

LA CLASSIFICA - "La classifica finale rispecchierà il valore delle squadre, nel girone d'andata ci sono state partite in cui abbiamo raccolto più di quello che meritavamo, e spesso meno rispetto a quello che potevamo fare. Il girone d'andata in Serie B è indicativo ma fino ad un certo punto, quello che conta è la classifica finale".

GOL E ASSIST - "Quando sono stato chiamato in causa ho sempre cercato di fare del mio meglio, sono contento di aver fatto gol che sono serviti per portare a casa punti importanti. La panchina lunga è fondamentale, ci sono giocatori che giocano di più, altri meno ma l'importante è che soprattutto chi non gioca si faccia trovare pronto nei momenti decisivi. Questo nel girone d'andata è successo e deve succedere anche nel girone di ritorno".

TIFOSI E CITTADELLA -"I tifosi sono un aspetto fondamentale per noi, quando giochiamo in casa il tifo è pazzesco, ci spinge. Mi trovo bene a Palermo, una piazza importantissima. Cittadella? Noi le partite le affrontiamo tutte per vincerle, ma non credo a partite abbordabili. Nel girone di ritorno saranno tutte gare difficili, ogni punto e ogni vittoria sarà fondamentale", ha concluso Mancuso.