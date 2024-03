Lommel SK, Granell: “Seguo il Palermo, spero vadano in A. Che emozione il Barbera”

Le parole del centrocampista spagnolo in vista dell'amichevole: "Ho sentito dire che al Barbera l’atmosfera è ottima: speriamo possa essere un giorno memorabile per tutti".

Mediagol ⚽️ 21 marzo 2024 (modifica il 21 marzo 2024 | 13:33)

"Qui puoi crescere come giocatore ma soprattutto come persona". Lo racconta Alex Granell, intervistato ai microfoni di "Gianlucadimarzio.com". Il centrocampista spagnolo del Lommel SK si è espresso in vista dell'amichevole contro il Palermo di Eugenio Corini, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Il club appartenente alla famiglia del City Football Group sarà ospite del Palermo FC da oggi, giovedì 21 marzo, al 23 marzo. La squadra belga si allenerà a Torretta in alternanza con la formazione rosanero.

PALERMO -"Per noi sarà una grande opportunità poter giocare contro i nostri 'fratelli' rosanero. Non vediamo l’ora. Seguo il club da quando siamo entrati a far parte del City Group. Sto seguendo la loro stagioni, sarebbe davvero bello se riuscissero a salire in Serie A. Per noi giocare qui è una grande opportunità. Ho sentito dire che al Barbera l’atmosfera è ottima: speriamo possa essere un giorno memorabile per tutti", le sue parole.

LOMMEL -"Tutta la città ci segue con passione: abbiamo trentamila tifosi. Lo stadio è sempre pieno e noi cerchiamo di non deluderli. Quando sono tornato in Europa dopo l’esperienza in America, il mio obiettivo era quello di venire qui. C’è un progetto ambizioso. Penso che se fossi ancora un diciassettenne, il mio sogno sarebbe quello di far parte di un club come questo. Non c'è un posto migliore per crescere come giocatore e come persona. Qui si prendono tutti cura di te. Io sono arrivato qui che ne avevo 34, quindi un po’ tardi (ride ndr) ma sono contento".

GIRONA E BOLIVIA - "Il Girona? Ho un grande rapporto con tutti, sono grandi amici. Sono orgoglioso del cammino che stanno facendo in Liga. Ho passato sette anni nella squadra del paese in cui sono nato, cosa potrei chiedere di meglio. L'esperienza in Bolivia? Sono stato colpito dal calore della gente, mi sono adattato nel migliore dei modi. Giocare per il Bolivar è stato come essere al Real Madrid, o all’Inter o alla Juventus: sei la favorita ogni anno e devi giocare sempre per vincere", ha concluso Granell.

