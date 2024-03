Lommel SK, Di Bartolo: “Mio padre è di Palermo. Giocare al Barbera un orgoglio”

Le parole del giovane portiere scuola Udinese: "Seguo il Palermo, Desplanches top. C’è solo da imparare da un allenatore e da calciatori di questo livello".

Mediagol ⚽️ 22 marzo 2024 (modifica il 22 marzo 2024 | 09:29)

"L’ambientamento non è stato particolarmente difficile. Io vengo da Udine che comunque non è una città enorme e non ho sentito molto il cambiamento. Lommel è una città veramente piccola e quindi c’era anche difficoltà dal punto di vista sociale. Però con la squadre e lo staff mi sono trovato da subito molto bene e anche l’allenatore dei portieri mi ha dato e mi sta dando una grande mano". Lo ha raccontato Francesco Di Bartolo, intervistato ai microfoni di "LiveSicilia". Arrivato al Lommel SK nell'estate del 2023, il giovane portiere classe 2005 - cresciuto calcisticamente nell'Udinese, prima del trasferimento in Belgio - ha un particolare legame con la città di Palermo.

"Io sono nato e cresciuto a Udine, ma mio papà è nato a Palermo. Non ero mai stato qui e per me è la prima volta e devo dire la verità: questo è un posto fantastico. Lui è molto contento del fatto che io sia qui con la squadra. Ho visto più di qualche partita. Spero con tutto il cuore, soprattutto per la mia famiglia, che il Palermo riesca ad andare avanti. Mio padre segue il Palermo, anche mio nonno lo segue. Sono emotivamente coinvolti possiamo dire. E lo spero anche per il City Football Group. Sarebbe importante che questo gruppo continuasse ad andare avanti e magari riuscire a portare tutte le squadre nei top campionati europei e magari anche fuori dall’Europa. Ieri pomeriggio è stato stato un piacere e un onore conoscere Corini personalmente. Penso che questi tre giorni ci serviranno soprattutto per per apprendere anche qualcosa da un allenatore di questo calibro e anche da certi giocatori che hanno fatto tanti in Serie A o in Serie B. Quindi posso solo dire che io sono venuto qua per dare il mio massimo e per provare ad apprendere tutto quello che posso da questa esperienza. C’è solo da imparare da un allenatore e da calciatori di questo livello qua", le sue parole.

SU DESPLANCHES -"Con la nazionale ho fatto vari stage dei portieri e poi ho fatto anche Under 18 e Under 19. Sicuramente anche questo resta un mio obiettivo personale. Soprattutto in questo momento qua in cui sto facendo, magari, un po’ più di fatica a giocare. La nazionale però per me resta un obiettivo e un orgoglio personale, per loro sarò sempre a disposizione in qualsiasi momento. Desplanches non lo conosco personalmente, però i numero parlano da soli. Un portiere che riesce a vincere il premio come miglior portiere al Mondiale Under 20 si presenta da solo. Già quando era al Milan, in Primavera, l’ho sempre apprezzato e mi dispiace di non aver avuto la possibilità di incontrarlo in questi giorni. Però sono contento per lui che sia con l’Italia Under 21 e gli auguro tutto il meglio. Da Pigliacelli, un portiere di questo livello, c’è solo da imparare e da prendere spunto su qualsiasi ambito. Dalla gestione della partita ai gesti tecnici che sono da grandissimo portiere".

IL CENTRO SPORTIVO -"Appena sono entrato mi ha fatto una grandissima impressione. Era tutto organizzato, tutto in ordine. Penso che per i giocatori del Palermo sia qualcosa di importante. Ritengo che ci sia il top per poter lavorare al meglio. Con che spirito affronteremo l’amichevole di sabato al 'Barbera'? Sicuramente la affronteremo al duecento per cento. Non capita tutti i giorni di poter giocare in uno stadio così importante, davanti anche a una cornice di pubblico così calda e così vicina alla squadra. Poi personalmente sarà anche un’emozione ulteriore, perché da italiano poter giocare al Barbera è qualcosa che mi riempie di orgoglio!".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.