Lommel, primo allenamento a Torretta. Gardini: “Una notevole opportunità”

Primo allenamento del Lommel ieri pomeriggio al Palermo CFA di Torretta. La squadra belga del City Football Group, arrivata ieri mattina in città, sarà ospite del Palermo FC fino a sabato 23 marzo, giorno in cui è in programma l'amichevole contro la squadra di Eugenio Corini: fischio d'inizio alle ore 14:00 allo Stadio "Renzo Barbera".