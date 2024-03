Lommel SK, il club del CFG ospite del Palermo: sabato 23 marzo amichevole al Barbera

La squadra belga si allenerà al Palermo CFA di Torretta in alternanza con la formazione rosanero.

Sabato 23 marzo alle ore 14 allo Stadio “Renzo Barbera” è in programma una gara amichevole tra le due squadre. I biglietti per il match saranno in vendita da lunedì 18 marzo: tutte le info saranno comunicate nei prossimi giorni su palermofc.com.