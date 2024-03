Lecco-Palermo, la gara del riscatto. Repubblica: “La pazienza del CFG non è infinita”

I rosanero sfidano la squadra di Aglietti: due formazioni che attraversano un momento no che può pregiudicare la A per il Palermo e la salvezza per i lombardi.

Mediagol ⚽️ 8 marzo - 09:41

"I rosa sfidano il Lecco. Obiettivi diversi, stesso momento no". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulla sfida tra Lecco e Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Rigamonti-Ceppi". Due squadre in crisi di risultati, seppur con ambizioni opposte, che proveranno a conquistare l'intera posta in palio al fine di "migliorare la propria classifica e di scolpire un nuovo destino".

Da una parte il Palermo di Eugenio Corini"che aveva cominciato la stagione con i crismi di futura star, protagonista già dall’estate di un mercato di pezzi pregiati e sicuri (Lucioni, Di Francesco, Ceccaroni, Insigne), affidandosi alle strategie del City Group e sognando così un miracolo calcistico in stile Manchester per tornare il più presto possibile tra i big del massimo torneo". Dall'altra il Lecco, ultima della classe, che non vince dallo scorso 26 dicembre, con sei sconfitte di fila contro Catanzaro, Pisa, Feralpisalò, Cremonese, Bari e Cosenza, intervallate da un pareggio con la Ternana e seguite da altri due ko con Como e Sudtirol.

Ventuno i punti ottenuti fin qui dal Lecco, a -3 dalla Feralpisalò penultima, che "hanno portato a una situazione infervorata e allo scollamento tra società e tifosi che hanno mal digerito determinate decisioni in itinere della dirigenza, come l’ultima tarantella Di Nunno dopo il ko col Sudtirol", si legge. Nel dettaglio, il patron aveva strigliato tutti, sollevando dall'incarico sia il tecnico Aglietti, sia il ds Fracchiola, richiamando l'ex Foschi ancora sotto contratto fino al 2025. Poi il clamoroso dietrofront, con la conferma dello stesso Aglietti. "Troppi scossoni ed emozioni negative per una salvezza che si allontana". Intanto, i tifosi blucelesti hanno iniziato la contestazione affiggendo striscioni allo stadio. L’ultimo recita: "Senza dignità onorate la nostra città".

Al contrario, i supporter rosanero, "compresi quelli che hanno acquistato i circa mille biglietti per il settore ospiti nel giro di un’ora, continuano a seguire ed incitare la squadra ma attendono un cambiamento sostanziale e, soprattutto, di non assistere allo spettacolo horror dell’andata", con il successo per 2-1 conquistato dai lombardi al "Renzo Barbera". "Diventa un’occasione per il Palermo, quindi, che può riprendere quota e certezze dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro un avversario confuso e ferito ma, per queste stesse motivazioni, imprevedibile e quindi pericoloso. Per il Corini poi, precipitato nel vortice delle critiche per l’attuale gestione

dell’undici che ha fruttato meno di quanto sperato, la gara può valere il riscatto e la conferma di un gruppo che, nonostante gli strafalcioni, ci crede ancora ed è presente mentalmente. Ma la pazienza della holding di Mansour non è infinita e si attende un colpo di reni dalla formazione", conclude il noto quotidiano.

