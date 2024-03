L’agente di Brunori: “Matteo merita la Serie A. Prossima stagione? A giugno vedremo”

BRUNORI- “Matteo è stato convinto a venire a Palermo non perché non fosse convinto a venire ma perché aveva un accordo con un altro club. Brunori all’Empoli a gennaio? È un calciatore che deve avere una cassa di risonanza importante, ci sono state squadre che ci hanno contattato. Il Palermo, però, non ha mai voluto aprire trattative. Merita la Serie A, mi auguro insieme al Palermo. L’anno prossimo? Intanto andiamo col Palermo in Serie A, mi auguro che possa coronare il suo sogno. Poi a giugno vedremo, i rapporti con la società rosa sono buoni”.