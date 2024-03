La Repubblica: “L’occasione Lecco: il Palermo può rialzarsi con il fanalino di coda”

"Trovare l’equilibrio in difesa, convincere col gioco, stupire in trasferta ma – soprattutto - tornare alla vittoria", si legge. Un successo che manca da tre giornate: dopo il pari con la Cremonese, infatti, i rosanero hanno perso contro Ternana e Brescia, due avversarie sulla carta abbordabili. "Un demerito che una squadra costruita per la A non può tollerare se vuole diventare veramente grande. In particolar modo nel rush finale del campionato, con sole dieci gare a disposizione che segneranno il futuro di una compagine ammaccata ma, per stessa ammissione dell’allenatore, ancora focalizzata sull’obiettivo promozione. Novecento minuti, più eventuali playoff, per inseguire l’accesso al massimo torneo e dare un senso a una stagione vissuta tra alti e bassi che, però, non ha mai smesso di essere ambiziosa. Ecco perché l’appuntamento di questo pomeriggio diventa emblema di un percorso che ha bisogno di una scossa in cui sperano tutti. A partire da Corini [...] che ha la possibilità di rispondere alle critiche battendo un avversario ammaccato e certamente meno pericoloso dell’andata", prosegue il noto quotidiano.