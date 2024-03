La Repubblica: “Il Palermo lancia la sfida al Venezia senza Ranocchia”

"Il Palermo lancia la sfida al Venezia, ma Corini deve rinunciare a Ranocchia". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sul big-match in programma questa sera al "Renzo Barbera" tra Palermo e Venezia. In occasione della gara valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie B, il tecnico rosanero Eugenio Corini dovrà rinunciare a Filippo Ranocchia. Una vera e propria "doccia fredda", con l'ex Juventus alle prese con una lesione muscolare (ancora da valutare l'entità). "Non è una tegola da poco, perché la partita dell’anticipo del venerdì sera contro il Venezia non è solo uno scontro diretto, ma probabilmente l’ultima chiamata nella lotta per il secondo posto", si legge.