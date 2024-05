La Repubblica: “Il Palermo è pronto a voltare pagina”. Anche Brunori verso l’addio?

"Il Palermo è pronto a voltare pagina". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo. "Tenersi forte, allacciare le cinture e prepararsi all’impatto: è il momento di tirare le somme per il Palermo e uno scossone appare inevitabile". Chi con ogni probabilità lascerà il capoluogo siciliano è Michele Mignani, nonostante un accordo ancora valido fino al 2025. In tal senso, per la successione, sono saltati fuori i nomi di Zanetti e Dionisi. Tuttavia, la rivoluzione non riguarderà soltanto la panchina ma anche l'organico. "Occhio ai colpi di scena", si legge.

Fine prestito e con le valigie in mano, con ogni probabilità, Henderson, Mancuso, Coulibaly e Traoré. In scadenza, invece, Marconi. "Ma ci sono anche i casi Vasic, Di Francesco e Insigne che hanno un contratto più lungo (fino al 2028 il ventiduenne, al 2026 gli altri) ma poco integrati per infortuni e rendimento. Da capire come si comporterà in tal senso la ricchissima holding, considerando che la paura maggiore è quella di perdere due pedine vitali: Gomes e Brunori". L’agente del centrocampista ex Manchester City è stato chiaro: senza la A, il calciatore francese si guarderà intorno. "Discorso diverso per l’italo brasiliano che ama la città ma, al contempo, ha mostrato segni di insofferenza che potrebbero rappresentare un segnale di addio" e "potrebbe ricevere richieste interessanti", conclude il noto quotidiano.