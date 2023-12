La Repubblica: “A qualcuno piace thriller. Il Palermo pasticcia e vince col brivido”

"A qualcuno piace thriller. Il Palermo pasticcia e poi vince col brivido". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla vittoria ottenuta dalla squadra di Eugenio Corini (in superiorità numerica dopo il rosso a Marin) contro il Pisa di Alberto Aquilani. "L’immagine del freddo pomeriggio del 'Barbera' è un nugolo di rosanero che abbracciano Corini dopo il gol scaccia fantasmi di Jacopo Segre, con cui il Palermo ha battuto per 3-2 il Pisa in una gara da mille volti, che per alcuni tratti ha rischiato di portare i tifosi dallo psicanalista", si legge.