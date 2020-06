La Lega Pro riabbraccia il Palermo. Lettera del presidente Ghirelli a Dario Mirri

Il club rosanero torna tra i professionisti dopo la stagione di Serie D appena conclusa e viene accolto a braccia aperte dal numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

Il presidente del Palermo Dario Mirri ha ricevuto in queste ore una lettera di benvenuto in cui il massimo rappresentante della Lega Pro si è complimentato per la promozione, augurando il bentornato nel calcio professionistico e sottolineando la storia e il prestigio del club del capoluogo siciliano noto in tutto il mondo per i suoi colori e la sua tradizione.

Di seguito, Mediagol vi mostra la lettera di Ghirelli inviata al Palermo.

“Caro Presidente, congratulazioni!

Il Palermo è sinonimo di tradizione, di piazza prestigiosa, di passione inesauribile. La Lega Pro è orgogliosa di riabbracciare, a 20 anni di distanza dall’ultima volta, una società che è patrimonio del calcio italiano e che renderà il nostro campionato sempre più avvincente. Complimenti per l’obiettivo raggiunto

Tutti i nostri uffici sono a disposizione per qualunque chiarimento o informazione

Cordiali saluti

Il Presidente

Francesco Ghirelli