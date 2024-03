GdS: “Un’altra finale per riprendersi un sogno. Palermo-Venezia vale doppio”

Contro le più forti i rosanero hanno sempre fatto risultato in questa stagione: l'analisi del noto quotidiano.

Mediagol ⚽️ 15 marzo 2024 (modifica il 15 marzo 2024 | 10:38)

"Palermo, un'altra finale per riprendersi un sogno". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla gara in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". E' un vero e proprio scontro diretto in ottica secondo posto, quello tra i rosanero ed il Venezia. Una sfida che il Palermo affronterà senza uno dei suoi uomini migliori, Filippo Ranocchia, alle prese con una lesione muscolare. Ma con una certezza: la squadra di Eugenio Corini non ha mai perso contro le quattro squadre che gli stanno davanti: Parma, Cremonese, Como e, appunto, il Venezia. All'andata, infatti, il Palermo è riuscito a battere i veneti al "Penzo" per 3-1 grazie alla tripletta di Matteo Brunori.

"Il Palermo prova a riprendersi un sogno, con una certezza: contro le migliori squadre di questo campionato ha sempre fatto risultato. Non ha sempre giocato gare memorabili ma se la statistica ha un valore possiamo affermare che la formazione rosanero sa come affrontare le partite contro gli avversari più forti. Sarà un fatto di attenzione, magari di preparazione della gara", si legge. Inoltre, una vittoria consentirebbe di ridurre a due punti il distacco con i lagunari. In attesa delle gare in programma domani.

"Non ci rifugiamo nella retorica, quella di stasera è una partita che vale doppio, uno di quei confronti diretti che può segnare tutta la stagione rosanero, anche moralmente. L’assenza di Filippo Ranocchia è pesante. Inutile girarci attorno, il giovane di scuola juventina ha accusato un paio di battute a vuoto forse anche per stanchezza ma la sua fantasia ha acceso la fase offensiva rosanero, migliorando anche il rendimento degli esterni. Oggi Ranocchia non ci sarà per un problema muscolare e Corini dovrà trovare il sostituto. La sensazione è che non abbia ancora deciso", conclude il noto quotidiano.

