GdS: “Rosa extra large? Il Palermo da inizio anno s’è un po’ ristretto”

"Il Palermo da inizio anno s’è un po’ ristretto". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo in vista della sfida contro il Brescia , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Mario Rigamonti". "Da extra large a... ristretta: la rosa del Palermo si è improvvisamente ridotta, almeno da un punto di vista dell’impiego e dei minutaggi di questo 2024", si legge.

La sconfitta contro la Ternana di martedì sera ha aperto a diverse riflessioni, con la squadra di Eugenio Corini che è scivolata di nuovo al quinto posto e che adesso, per vie delle vittorie di tutte le concorrenti, è tornata distante cinque punti dal secondo posto. Un ko inaspettato, "che apre scenari sugli interpreti a disposizione di Corini, che sin dal suo insediamento sulla panchina del Palermo aveva chiesto alla società un organico competitivo in tutti i reparti, con giocatori intercambiabili e capaci di non far rimpiangere il collega di reparto", prosegue il noto quotidiano.