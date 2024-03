GdS: “Palermo, resta il treno playoff”. A Pisa Coulibaly favorito su Henderson

Le ultime in vista della sfida tra gli uomini di Aquilani e i rosanero, in programma lunedì pomeriggio all'Arena.

Mediagol ⚽️ 31 marzo - 10:37

"Palermo, resta il treno playoff". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero in vista del rush finale di campionato. Lunedì 1 aprile, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Palermo affronterà il Pisa di Alberto Aquilani all'Arena Garibaldi. Per l'occasione, il tecnico Eugenio Corini ritroverà Fabio Lucioni, fermo ai box dallo scorso dicembre.

"Per trasformare i fischi in applausi Corini sa che il principale step dovrà arrivare dalla fase difensiva, vero tallone d’Achille del 2024 con 18 gol subiti in 11 partite. In questo senso riavere Lucioni, alla prima gara da inizio anno, sarà fondamentale per ritrovare quella compattezza mancata in diverse occasioni: la leadership del numero 5 può infatti ridare smalto ai compagni soprattutto sul piano mentale, evitando o comunque limitando gli errori individuali recenti", sottolinea il noto quotidiano.

Quella di Pisa, dunque, sarà la prima di otto gare che possono dare risposte circa il tipo di strada che i rosanero potranno fare agli spareggi promozione. Intanto, al cospetto della formazione toscana, l'allenatore di Bagnolo Mella continuerà a proporre la linea a quattro, mentre qualcosa cambierà a centrocampo: alla luce dell'assenza di Filippo Ranocchia, via il 4-2-3-1"apparso troppo sbilanciato nelle ultime uscite", riecco il classico 4-3-3 con Coulibaly "favorito su Henderson e Stulac" per un posto accanto a Gomes e Segre. In avanti spazio a Brunori, ai suoi lati (e non più alle sue spalle) agiranno Di Mariano a destra e Di Francesco a sinistra. "Tutti e tre sperano in un gol per fare felici tanto i tifosi quanto se stessi", conclude il noto quotidiano.

