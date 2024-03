GdS: “Il Palermo senza gol di… scorta. La panchina non è più una miniera”

Il Palermo è la seconda squadra migliore della B per apporto della propria panchina. Dato importante ma purtroppo... vecchio.

Mediagol ⚽️ 29 marzo - 11:37

Lunedì 1 aprile, allo Stadio "Arena Garibaldi", il Palermo affronterà il Pisa di Alberto Aquilani dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Rientrati i quattro rosanero convocati dai rispettivi commissari tecnici, "il gruppo rosanero è al completo e pronto allo sprint finale iniziando dalla gara di Pisa", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Chi salterà la gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B è Ranocchia, ancora fermo ai box, mentre "per Insigne c’è ancora qualche spiraglio".

Intanto, il Palermo"cerca anche i gol degli attaccanti di scorta", si legge. Se Brunori, seppur non con continuità, ha già realizzato dodici gol, "c’è chi come Mancuso e Soleri non trova la via della rete ormai da parecchie giornate". Eppure, lo stesso Mancuso nel girone d'andata era stato prezioso in fase realizzativa.

Ciò nonostante, con tredici gol e undici assist in 30 partite (con 150 cambi utilizzati), il Palermo è la seconda squadra migliore della Serie B per apporto della propria panchina a partita in corso. Davanti ai rosanero, solo il Parma: la capolista, con gli stessi cambi effettuati e lo stesso numero di partite, ha raccolto quindici reti e sei assist. "Dati importanti, quindi, ma purtroppo... vecchi. Ebbene sì, perché il Palermo non riesce più a raccogliere dai subentrati gol o giocate decisive ai fini del risultato finale", prosegue il noto quotidiano.

Solo Soleri, infatti, è riuscito ad incidere a partita in corso durante questo 2024. Tuttavia, l'attaccante scuola Roma non segna dalla trasferta di Piacenza del 10 febbraio contro la Feralpisalò.

