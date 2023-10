GdS: “Il Palermo prova a conquistare il Barbera”. Pigliacelli cerca il 4° clean sheet

Tornare a vincere al "Renzo Barbera". E' questo l'obiettivo del Palermo di Eugenio Corini che, alle 16:15, fra le mura amiche, ospiterà il Sudtirol in occasione della gara valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B. "Parola d’ordine: conquistare il Barbera, con cui il Palermo ha un piccolo debito. Perché finora le cose migliori la squadra di Corini le ha fatte in trasferta e l’unico stop di questa stagione è stato consumato nove giorni fa proprio nel proprio stadio, nella serata di massimo entusiasmo con ventiseimila paganti", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".