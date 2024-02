Gazzetta: “Palermo, ecco la svolta. Ma Corini non si esalta”

"Palermo, ecco la svolta. Battuta la Feralpisalò, ma Corini non si esalta". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", edizione Sicilia, che punta i riflettori sui tre punti conquistati dal Palermo di Eugenio Corini contro la Feralpisalò . I rosanero ritrovano la vittoria in trasferta dopo quattro mesi grazie alle reti messe a segno da Filippo Ranocchia ed Edoardo Soleri . Nel finale, il gol dell'1-2 che non è bastato ai padroni di casa per pareggiare i conti.

"Dopo le difficoltà di 45 minuti non semplici, con tante occasioni per i padroni di casa e pochi spunti in attacco, nel secondo tempo si sono viste le giocate che hanno portato alla vittoria", prosegue la Rosea. Un successo che dà slancio e morale in vista dello scontro diretto di sabato al "Renzo Barbera" contro il Como. "Una nuova chance per continuare il cammino intrapreso nelle ultime settimane e possibilmente accorciare ancora sul secondo posto. Anche se Corini non si fa influenzare dagli altri risultati, come il pareggio della Cremonese contro la Reggiana", conclude il noto quotidiano.