Gazzetta: “Il Palermo cerca la svolta. Al Tardini per cancellare il periodo no”

"Il Palermo cerca la svolta". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero. Alle ore 16:15, allo Stadio "Ennio Tardini", la squadra di Eugenio Corini farà visita al Parma capolista. Reduce dall'ennesima sconfitta rimediata fra le mura amiche del "Renzo Barbera", il Palermo proverà a conquistare l'intera posta in palio per non perdere ulteriore terreno rispetto alle prime della classe, con la vetta che dista al momento ben nove punti.

"Opportunità da cogliere, una scalata da iniziare. Il messaggio alla vigilia è chiaro. Fa un certo effetto, pensando che fino a due mesi fa la sfida tra Parma e Palermo poteva rappresentare uno scontro diretto per il vertice. I rosanero oggi al Tardini dovranno assolutamente fare punti e trovare certezze smarrite in due mesi orribili. Corini non lo dice, ma se si ferma un attimo alla classifica dopo le prime otto giornate con un secondo posto conquistato a suon di risultati, la rabbia non può non farla da padrona", si legge.