Gazzetta dello Sport: “Premiata ditta del gol. Palermo imprevedibile, aspettando Brunori”

Il fatto che il Palermo abbia mandato in rete così tanti calciatori non sembra un dato casuale tra il lavoro degli esterni, con Brunori che resta il più attenzionato dalle difese avversarie (e questo regala inevitabilmente "qualche metreo di libertà agli altri giocatori") e gli inserimenti da dietro. D'altra parte, dei sei gol messi a segno fin qui, due sono arrivati da due centrocampisti: Segre e Stulac . E si incide anche con i cambi, un fattore decisivo. "Le soluzioni sono molteplici, così come le armi a disposizione di Corini. [...] Un dato significativo riguarda i gol arrivati dalla panchina: decisivi in un campionato così lungo, con recuperi extra-large e cinque sostituzioni".

Un Palermo certamente imprevedibile, aspettando i gol del capitano Matteo Brunori, che "come tutti gli attaccanti soffre se non segna. [...] Ma l’attaccante italo-brasiliano non deve farsi prendere dalla frenesia: se il Palermo non dipende dalla verve di Brunori, è un gran vantaggio anche per lui", conclude il noto quotidiano.