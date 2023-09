Gazzetta dello Sport: “Palermo ad alta velocità. La prima al Barbera è uno spettacolo”

"La prima al Barbera ha i colori della festa. Non solo per gli oltre 20 mila accorsi in un sabato pomeriggio, ma anche per lo spettacolo di cui hanno potuto godere. Il Palermo ha steso la Feralpisalò esibendo tutta la varietà tecnica di cui può disporre tra vecchi e nuovi, senza ancora dare fondo a tutto il potenziale. Di Francesco ha chiuso a sole 48 ore dal suo arrivo con un debutto da favola. In mezzo la gioia di Stulac (primo gol in rosanero), dopo una stagione travagliata per un infortunio, tornando a brillare in cabina di regia come ai vecchi tempi", si legge.