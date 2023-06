FOTO Palermo, Nedelcearu in campo per Kosovo-Romania. Il club: “In bocca al lupo”

La sfida per le qualificazioni a Euro 2024 è in programma alle ore 20:45 a Pristina: il messaggio del club rosanero.

Ionut Nedelcearu è stato convocato dalla Romania . Il difensore del Palermo , chiamato in causa dal commissario tecnico della nazionale Edward Iordănescu , sarà impegnato questa sera contro il Kosovo a Pristina,in occasione del match valevole per la qualificazione alla fase finale di Euro 2024 . Il centrale classe 1996, inoltre, scenderà in campo anche il prossimo 19 giugno contro la Svizzera a Lucerna.

"In bocca al lupo per le qualificazioni a Euro 2024 Nedel", ha scritto il club di viale del Fante in vista della gara in programma alle ore 20:45. Di seguito, il post in questione: